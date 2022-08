Champions League, oggi il sorteggio: tutto quello che c'è da sapere

La cerimonia per definire i gironi si tiene a Istanbul, in Turchia, dalle 18. Il Milan, da vincitore della Serie A, è in prima fascia. La Juve resta in seconda, mentre Inter e Napoli partono dalla terza

È tutto pronto per la nuova edizione della Champions League che vedrà in campo, tra le italiane, Milan, Inter, Juventus e Napoli. La cerimonia di sorteggio dei gironi si tiene oggi, giovedì 25 agosto, a Istanbul, in Turchia, dalle 18 (diretta alle 17.45 su Sky Sport 24).

Il sorteggio

approfondimento

Champions League, le squadre che ne hanno vinte di più. FOTO

Al sorteggio partecipano le 26 squadre qualificate di diritto e le 6 vincitrici degli spareggi, per un totale di 32 squadre, suddivise in 4 fasce. Il Milan, da vincitore della Serie A, è in prima fascia. La Juve resta in seconda, mentre le altre due squadre italiane partono dalla terza fascia. Ciascun girone sarà composto da quattro squadre, una per ogni fascia. C'è un unico limite: non possono esserci team della stessa nazione all’interno dello stesso girone, così come organici appartenenti a due Paesi in guerra tra loro, come nel caso della Russia e dell'Ucraina.