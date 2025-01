Serie A, Venezia-Verona 1-1. Stasera Genoa-Monza

Con le ultime due partite in programma, si chiude oggi la 22esima giornata del campionato di Serie A . Nel tardo pomeriggio si è giocato il derby veneto tra Venezia e Verona finito con il punteggio di 1-1. A seguire, alle 20.45, si disputa Genoa-Monza. Questo turno era iniziato con l’anticipo del venerdì che ha visto la vittoria del Torino sul Cagliari . Sabato l’Atalanta ha vinto 2-1 a Como, il Napoli si è aggiudicato il big match contro la Juventus finito 2-1. Empoli-Bologna è terminata 1-1. Ieri il Milan ha vinto 3-2 in pieno recupero contro il Parma. La Roma ha espugnato Udine vincendo 2-1 mentre l'Inter ha superato agevolmente il Lecce 4 a 0 al Via del Mare. Infine la Fiorentina ha battuto 2-1 la Lazio all’Olimpico ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

Venezia-Verona: la cronaca della partita

Primo tempo giocato su buoni ritmi ma poche occasioni. All’11esimo una grande parata di piede di Stankovic su una conclusione di Serdar tiene il risultato in parità ma al 28esimo sono i padroni di casa a passare in vantaggio: tiro di Pohjanpalo rimpallato, arriva Zerbin che batte Montipò e segna il suo primo gol in Serie A. Nella ripresa il Verona pareggia al 76esimo: Mosquera mette in mezzo, Sarr scivola e il rimpallo favorisce Tchatchoua che realizza. Nel finale Montipò salva su un tiro di Busio. Il match finisce in parità.