L'Italia del tennis domani in Quirinale, Sinner non ci sarà

Nella delegazione che domani sarà ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrare i successi del tennis italiano nel 2024 non sarà presente Jannik Sinner.

I medici gli hanno prescritto riposo

Sinner nei prossimi giorni sarà anche a Sesto Pusteria, in Alto Adige, dove vive la famiglia. Nella località altoatesina per il momento non sono previste feste o ricevimenti. Il protocollo per la cerimonia al Colle prevedeva l'intervento di Sinner assieme a quelli del presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, e di Jasmine Paolini, oro olimpico nel doppio a Parigi con Sara Errani e vincitrice della Billie Jean King Cup. Il 23enne altoatesino, però, a Melbourne ha accusato problemi fisici, in particolare nella partita degli ottavi di finale contro Holger Rune, e dopo la finale lo staff sanitario gli ha fortemente consigliato di non esagerare con gli impegni e di osservare un periodo di riposo assoluto.

I prossimi appuntamenti

L'agenda sportiva dell'azzurro è stata rivista e il ritorno in campo in un torneo è previsto fra tre settimane a Doha in Qatar (17-22 febbraio) in occasione del 'Qatar Exxonmobil Open 2025' (Atp 500, cemento) per poi trasferirsi negli Stati Uniti per partecipare al torneo di Indian Wells a Miami dal 3 al 10 marzo (Atp Master 1000, cemento).