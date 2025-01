Ferrari, Hamilton e Leclerc in pista per i primi test a Barcellona

Hamilton e Leclerc in pista e i prossimi appuntamenti

Grandi protagonisti, ovviamente, i piloti. Il primo ad entrare in pista è stato il sette volte campione del mondo e neoferrarista, sulla SF-23, poi è il turno anche di Charles Leclerc. I due piloti del Cavallino lavoreranno, dunque, per arrivare a percorrere i mille chilometri concessi dalla Fia nell’ambito dei test con questi tipi di monoposto. Come segnala proprio Sky Sport, nel giorno del debutto su Ferrari, Hamilton ne dovrebbe percorrere 89 mentre Leclerc 42. Queste giornate, in particolare, serviranno proprio all’inglese per farlo entrare ancora più in confidenza con la macchina, le persone ed i metodi, ma anche viceversa, con la sua nuova squadra pista che cercherà di adattarsi alle sue abitudini. In seguito il team italiano resterà al Montmelò dove il 4 e 5 febbraio, insieme a McLaren, inizierà il lavoro specifico sulle gomme 2026 con la SF-24 modificata nelle sospensioni e nei carichi, ovvero la macchina che l'anno scorso ha vinto cinque gare. In vista del via ufficiale della nuova stagione del Mondiale di F1 in Australia con il Gp di Melbourne, in calendario il 16 marzo, ci sono altre due date da cerchiare per gli appassionati della Ferrari. Si tratta di quelle del 18 e del 19 febbraio: nel primo caso è in programma l’evento alla O2 Arena di Londra, dove tutti i team sveleranno le nuove livree ma non le monoposto, mentre la seconda è quella della presentazione ufficiale della nuova Ferrari per il campionato 2025.