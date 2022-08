Juventus Roma 1-1, Abraham riprende Vlahovic: è pari allo Stadium

Nell'anticipo della terza giornata di campionato giocato all'Allianz Stadium di Torino, i padroni di casa dominano per due terzi di gara ma non riescono a imporsi sugli uomini di Josè Mourinho. Dopo 76 secondi segna subito Vlahovic su punizione. Al 25' bis di Locatelli ma il Var annulla. Poi i giallorossi trovano il pari con Abraham su assist dell'ex Dybala e congelano la partita

Nell'anticipo della terza giornata di campionato disputato all'Allalianz Stadium di Torino, la Juventus è costretta ad accontentarsi dell'1-1 a contro la Roma. Dopo 76 secondi subito in gol Vlahovic su punizione. Al 25' bis di Locatelli ma il Var annulla. Al 69' Abraham la riacciuffa su assista in mezza rovesciata del grande ex Dybala.

In classifica gli uomini di Josè Mourinho salgono a quota 7 punti momentaneamente in testa con Lazio e Torino mentre i bianconeri restano all'inseguimento con 5 punti.