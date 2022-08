Inter Cremonese 3-1: i nerazzurri vincono e sorpassano il Milan. VIDEO

Nell'anticipo della quarta giornata di campionato disputata a San Siro, la squadra di casa orfana di Lukaku torna a segnare e si impone sugli ospiti con un tris. A segno Correa e Barella nel primo tempo, Lautaro Martinez nella ripresa. Gli uomini di Inzaghi approfittano così del mezzo passo falso del Diavolo e superano in classifica i cugini arrivando a quota 9 punti

Un'Inter orfana di Lukaku approfitta del mezzo passo falso del Milan e supera in

Il tabellino di Inter Cremonese 3-0 (HIGHLIGHTS)

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco (27' D'Ambrosio); Dumfries (34' st Bellanova), Barella, Brozovic (27' Asllani), Calhanoglu, Darmian (34' st Gosens); Dzeko, Correa (10' st Lautaro) (21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 16 Salcedo, 22 Mkhitaryan, 42 Agoumé, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 95 Bastoni). All.: S. Inzaghi.

Cremonese (3-5-2): Radu; Aiwu (36' st Castagnetti), Bianchetti, Lochoshvili (22' st Vasquez); Ghiglione, Escalante, Pickel, Ascacibar (1' st Zanimacchia), Quagliata (22' st Valeri); Okereke, Dessers (22' st Di Carmine) (13 Saro, 45 Sarr, 7 Baez, 9 Ciofani, 10 Buonaiuto, 17 Sernicola, 20 Afena-Gyan, 21 Chiriches, 62 Milanese, 74 Tsadjout). All.: Alvini.

Arbitro: Fourneau di Roma.

Reti: nel pt 12' Correa, 38' Barella; nel st 31' Lautaro, 45' Okereke.

Angoli: 6-6. Recupero: 1' e 3'.

Ammoniti: Dessers per comportamento non regolamentare, Aiwu e Vasquez per gioco falloso.

Spettatori: 70.750.