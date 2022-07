Tour de France, oggi la tappa conclusiva a Parigi

Le tappe precedenti

vedi anche

Tour de France: van Aert vince 20° tappa, Lacapelle Marival-Rocamadour

La tappa iniziale, la crono individuale a Copenhagen, è stata vinta dal belga Yves Lampaert, prima maglia gialla del Tour 2022. Quella successiva, sempre in Danimarca, ha visto il successo dell’olandese Jakobsen e in testa alla classifica è salito il fenomeno Wout Van Aert. Terza e ultima frazione in terra danese a Groenewegen, con il belga ancora in giallo. Al rientro in Francia, il leader della generale ha fatto un numero incredibile andando a vincere in solitaria a Calais. La quinta tappa, con la mitica foresta di Arenberg, è stata a tratti epica: tra pavè, cadute e polvere ha vinto Simon Clarke. Van Aert ha perso il primato al termine della sesta tappa, vinta da Tadej Pogacar, nuovo padrone della classifica. Il campione sloveno si è ripetuto anche il giorno dopo, imponendosi nell’arrivo in salita a La Planche des Belles Filles e rinforzando il suo vantaggio sugli inseguitori. Nell'ottava tappa ha trionfato di nuovo Van Aert ma Pogacar ha conservato la maglia gialla, mantenendola sia nella nona tappa, vinta da Bob Jungels, sia nella decima tappa, dove ha trionfato Magnus Cort Nielsen. Nell'undicesima tappa primo per distacco Jonas Vingegaard, che è riuscito a soffiare il primato al ciclista sloveno. La dodicesima tappa ha visto il successo di Thomas Pidcock, con Vingegaard ancora in giallo. Nella tredicesima ha invece vinto il danese Mads Pedersen, mentre il connazionale Vingegaard ha conservato la maglia gialla. Il ciclista ha mantenuto la testa della classifica generale anche dopo la quattordicesima tappa, vinta da Michael Matthews (con l’italiano Alberto Bettiol secondo). La quindicesima tappa è stata conquistata in volata dal 24enne belga della Alpecin Jasper Philipsen. La sedicesima tappa è stata vinta dal canadese Houle. Ad aggiudicarsi la diciassettesima tappa è stato in volata Tadej Pogacar, con Jonas Vingegaard arrivato secondo e ancora in maglia gialla. La tappa numero 18, con il traguardo in quota ad Hautacam, ha visto il successo di Vingegaard che ha così consolidato il suo primato in classifica. La 19esima tappa è andata al francese Christophe Laporte, mentre la testa della classifica generale è rimasta invariata. La 20esima tappa, una crono individuale, è stata vinta da Wout van Aert, la maglia gialla ormai quasi definitiva è Jonas Vingegaard.