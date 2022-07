Tour de France 2022: oggi si corre l’ottava tappa, la Dole-Losanna

L’ottava tappa è lunga 184 chilometri e va da Dole a Losanna. Quindi il Tour farà un nuovo sconfinamento fuori dalla Francia (dopo le prime tre tappe in Danimarca e lo spezzone in Belgio). L’arrivo è previsto nella città svizzera sede del Comitato olimpico. Non si tratta di una classica tappa alpina, la scalata più impegnativa è un GPM di terza categoria. Eppure il percorso, complici i 2.500 metri di dislivello, può creare problemi e inviterà i corridori a fughe da lontano. Il passaggio in Svizzera prevede una lunga discesa finito il tratto sul Col de Petra Felix. Il traguardo di Losanna si trova sulla collina dello stadio olimpico, dopo quasi 5 chilometri al 4,8%. Negli ultimi due chilometri le pendenze arriveranno al 12%.

Le tappe precedenti

La prima tappa, la crono individuale a Copenhagen, è stata vinta dal belga Yves Lampaert, prima maglia gialla del Tour 2022. La seconda, sempre in Danimarca, ha visto il successo dell’olandese Jakobsen e in testa alla classifica è salito il fenomeno belga Wout Van Aert. Terza e ultima frazione in terra danese a Groenewegen, con Van Aert ancora in giallo. Al rientro in Francia, il leader della generale ha fatto un numero incredibile andando a vincere in solitaria a Calais. La quinta tappa, con la mitica foresta di Arenberg, è stata a tratti epica: tra pavè, cadute e polvere ha vinto Simon Clarke. Van Aert ha perso la maglia gialla al termine della sesta tappa, vinta da Tadej Pogacar, nuovo padrone della classifica. Il campione sloveno si è ripetuto anche il giorno dopo imponendosi nell’arrivo in salita a La Planche des Belles Filles e rinforzando il suo primato.

Il Tour de France 2022

L’edizione numero 109 della corsa a tappe di ciclismo più famosa al mondo è partita l’1 luglio con una crono individuale a Copenhagen. In tutto sono 21 le tappe e come sempre la Grande Boucle si chiuderà con la passerella finale sugli Champs-Élysées di Parigi, il 24 luglio. In mezzo tante montagne, con i Pirenei nell’ultima settimana di gara. La penultima frazione sarà la crono di 40 chilometri che si concluderà a Rocamadour, dove si potrebbe decidere la classifica finale.