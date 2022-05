Giro d'Italia 2022, la tappa di oggi è la crono conclusiva di Verona

Frazione a cronometro sul Circuito delle Torricelle (dei Mondiali), percorso in senso antiorario. Prima parte con vialoni rettilinei e molto larghi. Poi 4.5 km di salita al 5% con alcuni “scalini” e con carreggiata più stretta della prima parte. Scollinamento alla Torricella Massimiliana con cronometraggio intermedio. Seguono 4 km di discesa su strade come quelle della salita. Ultimi 3 km lungo le vie cittadine con alcune curve ad angolo retto. Arrivo in Piazza Bra e nell’Arena di Verona. Rettilineo finale di 150 m, largo 6.5 m fondo in asfalto.

Il Giro d'Italia 2022 è partito il 6 maggio in Ungheria e si concluderà il 29 maggio con la cronometro di Verona. Si percorreranno in tutto 21 tappe e 3.446 chilometri, con oltre 50mila metri di dislivello e 164 km di media giornaliera. Sono 5 gli arrivi in salita e 22 le squadre in gara alla partenza, ognuna composta da 8 corridori: in totale i ciclisti al via erano 176, tra cui 45 italiani.