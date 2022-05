Giro d'Italia 2022, oggi 17esima tappa: la Ponte di Legno - Lavarone

Dopo il tappone alpino di martedì, si riparte con un’altra frazione durissima. Dalla Lombardia al Trentino, con un percorso lungo 168 chilometri, in cui si devono affrontare il Tonale, il Vetriolo e il Menador. Alla partenza, in maglia rosa c’è Carapaz ascolta articolo Condividi

Dopo la durissima tappa alpina di martedì, con Mortirolo e Santa Cristina, il Giro d’Italia 2022 riparte in Lombardia e arriva in Trentino con la tappa numero 17: è la Ponte di Legno - Lavarone. Si tratta di una frazione lunga 168 chilometri, ricca di montagne, una delle più dure di questa 105esima edizione della corsa. In maglia rosa alla partenza c’è Carapaz.

Il percorso della diciassettesima tappa vedi anche Giro d'Italia 2022, Simon Yates vince la tappa Santena-Torino Ancora una tappa di montagna: si parte subito in salita verso il Passo del Tonale, poi un lungo tratto di circa 70 km quasi tutti in discesa attraverso le valli di Sole e di Non. Superato l’Adige si scala la salita di Palù di Giovo passando nella Valle di Mocheni per raggiungere Pergine Valsugana. Le due salite finali sono il Valico del Vetriolo lungo e pedalabile (7% medio circa) e la salita del Menador (Kaiserjägerstrasse) con tratti stretti, gallerie intagliate e pendenze sempre oltre il 10%. Scollinato Monterovere si affronta un sali-scendi finale. Discesa veloce e ampia per gli ultimi 700 m tutti leggermente a salire. Linea di arrivo su asfalto.

Il Giro d'Italia 2022 vedi anche Giro d'Italia 2022, Ciccone vince la tappa Rivarolo Canavese-Cogne Il Giro d'Italia 2022 è partito il 6 maggio in Ungheria e si concluderà il 29 maggio con la cronometro di Verona. Si percorreranno in tutto 21 tappe e 3.446 chilometri, con oltre 50mila metri di dislivello e 164 km di media giornaliera. Sono 5 gli arrivi in salita e 22 le squadre in gara alla partenza, ognuna composta da 8 corridori: in totale i ciclisti al via erano 176, tra cui 45 italiani.