Giro d’Italia, dalle tappe ai favoriti: tutto quello che c’è da sapere

È tutto pronto per l’edizione numero 105 del Giro d’Italia . Ventuno tappe, da venerdì 6 a domenica 29 maggio. Si parte da Budapest ed è la 14esima volta che la corsa ciclistica inizia dall'estero. L'Ungheria ospiterà anche le tappe 2 e 3, prima del ritorno in Italia dalla Sicilia. L’arrivo sarà invece a Verona, dopo 3445 chilometri e 50mila metri di dislivello. Previste 6 tappe per i velocisti, 5 arrivi in salita, due crono.

Il percorso

La carovana rosa, dopo l'inizio ungherese, procederà in salita fin dalla prima tappa al rientro in Italia. All’arrivo in Sicilia, il 10 maggio, il percorso prevede battaglia da Avola al rifugio Sapienza sull'Etna: 166 km e un dislivello di 3.590 metri, primo durissimo esame della corsa. La prima frazione attraverserà le strade del Barocco siciliano e Noto, in direzione del vulcano più alto d'Europa. La salita verrà approcciata da Ragalna, poi il versante di Nicolosi per gli ultimi 14 km. Il Giro risalirà dalla Calabria verso la Basilicata: il primo week-end italiano prevede sabato 14 maggio la tappa 8 che si snoderà per le strade di Napoli e il giorno dopo da Isernia al Blockhaus (187 km), con i corridori messi a dura prova già verso Rionero Sannitico. La corsa scollinerà a Roccaraso, poi scalerà per due volte la cima della Maiella. Dall'Abruzzo ancora su in Romagna, poi L'Emilia e la Liguria, con arrivo a Genova. Nella parte finale della tappa 12 (19 maggio), il Giro ricorderà i 43 morti della tragedia del Ponte Morandi: i corridori passeranno sopra il viadotto San Giorgio.

Domenica 22 giungo tappa delle Alpi occidentali

Altro appuntamento importante domenica 22, con la Rivarolo Canavese-Cogne (177 km), nel tappone delle Alpi occidentali, caratterizzato da salite molto lunghe, ma senza grandi pendenze. Verrà costeggiata la Dora Baltea per entrare nella Vallée: il finale nel Parco nazionale del Gran Paradiso, che compie 100 anni. Oltre 46 degli ultimi 80 km saranno in salita. Il 24 maggio è da segnare in rosso perché la tappa 16, Salò-Aprica, proporrà 200 km di pura sofferenza: frazione classica della Valtellina con diverse salite, alcune delle quali tornano dopo anni. Attraversata la Val Camonica verrà scalato il terribile Mortirolo, dal versante di Monno, per scendere a Grosio e percorrere le strade del vino Sforzato, cui è dedicata la tappa, scalando Teglio per giungere ad Aprica dal Valico di Santa Cristina.

Il 25 maggio l'attraversamento del Passo di Tonale

Il 25 maggio ci sarà spazio per altre sfide in quota, con la Ponte di Legno-Lavarone (165 km), una frazione divisa in due parti, con partenza verso il Passo del Tonale. Dopo l'attraversamento dell'Adige, si scalerà la salita di Palù di Giovo (feudo dei Moser), passando dalla Valle di Mocheni per raggiungere Pergine Valsugana e il finale da brividi. Dopo Pergine si scala il Passo Vetriolo da un versante inedito e la salita Menador con i tornanti stretti. Dopo il Gpm di Monte Rovere, l'arrivo. Dopo un paio di tappe relativamente tranquille, il gran finale è fissato sabato 28 maggio con la Belluno-Marmolada (Passo Fedaia), di 167 km: è il classico tappone dolomitico, l'ultimo in salita. Da affrontare il Passo San Pellegrino (pendenze oltre il 15% dopo Falcade), seguito da Pordoi (Cima Coppi 2022) e Fedaia. Dopo 14 anni la Marmolada è di nuovo sede d'arrivo. Il giorno dopo a Verona, la crono finale e l’incoronazione del vincitore.