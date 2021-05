8/8 ©LaPresse

La 104esima edizione del Giro d’Italia si è caratterizzata di 21 tappe, iniziate con la cronometro di Torino. Un giro da 3479,9 chilometri con 48mila metri di dislivello. Sono stati otto gli arrivi in salita, tra cui l’immancabile passo dello Zoncolan. In gara, alla partenza, 23 squadre e 184 corridori, 8 per ciascun team. Nella foto, l'area dell'arrivo in Piazza Duomo a Milano