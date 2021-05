Da Torino a Milano, sono due prove a cronometro ad aprire e chiudere la 104esima edizione della celebre corsa a tappe. In totale 21 tappe con due giorni di stop: 3479,9 chilometri previsti con 48mila metri di dislivello. Otto gli arrivi in salita: in gara alla partenza 23 squadre e 184 corridori, 8 per ciascun team