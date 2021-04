Allenamento per il ciclismo, i 5 errori da evitare

Spesso per via di una scarsa concentrazione mentale, e della voglia di emulare i ciclisti professionisti, si mette a rischio la propria incolumità e la propria preparazione. Vediamo dunque insieme i 5 errori più comuni quando ci si allena nel ciclismo.

Non mangiare o bere abbastanza prima di allenarsi può essere un problema. Ma anche durante la sessione l'alimentazione è importante. Allenarsi chiede molto alla nostra mente e al nostro corpo quindi, per ottenere il massimo dai tuoi allenamenti, devi alimentarti correttamente anche quando sei in sella alla bici. La regola? Circa 60 g di carboidrati all'ora per ottenere buone prestazioni .

Mancanza di recupero

approfondimento

Pre e post workout, cosa mangiare e quali integratori assumere

Non dare al tuo corpo il tempo di recuperare è controproducente: l’organismo non si adatta allo stimolo dell'allenamento e la persona non vede alcun miglioramento nella sua forma fisica. Pertanto, è necessario assicurarsi che dopo ogni blocco di allenamento si sia abbastanza freschi per iniziare quello successivo.

Non avere una strategia

Non avere un piano d’allenamento è un errore molto grave. Specialmente se devi competere, averlo è fondamentale per arrivare preparato alla gara. Quanto sarà strutturato quel piano, dipenderà solo da te e dalle tue esigenze.

Il confronto

Non confrontare mai te stesso con altri ciclisti. Può farti mettere in discussione la tua formazione o le tue capacità, e quindi distrarti dall'allenamento. Non puoi copiare o confrontare il tuo piano di allenamento con quello di chiunque altro: ognuno ha le sue esigenze, in base al fisico e alle capacità.