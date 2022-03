Ciclismo, paura per Colbrelli salvato grazie al defibrillatore

Grande paura al termine della prima tappa del Giro di Catalogna per il ciclista Sonny Colbrelli che ha subito un arresto cardiorespiratorio dopo aver tagliato il traguardo al termine della volata conclusa al secondo posto, dietro l'australiano Michael Matthews a Sant Feliu de Guixols, cittadina sulla Costa Brava. Il ciclista lombardo, campione d'Europa in carica, ha perso conoscenza e si è accasciato a terra.

"Dopo essere stato ricoverato all'Hospital Universitari de Girona dottor Josep Trueta, Sonny Colbrelli era cosciente e si sentiva bene. Da allora è stato in contatto con la famiglia e gli amici. Questo quanto fa sapere il team Bahrain-Victorius. "Oggi - aggiunge il team- il ciclista si sottoporrà a ulteriori test per scoprire la causa dell'incidente di ieri. Tutti i test cardiaci effettuati ieri sera non hanno mostrato segni di preoccupazione”.

Chi è Colbrelli

Professionista dal 2011, Colbrelli, 31 anni, lo scorso anno ha vissuto una stagione da incorniciare, una tappa del Giro del Delfinato di giugno, le vittorie nel campionato italiano e poi in quello europeo. Fino al successo più' bello delle sue 34 vittorie, la Parigi-Roubaix. Molte squadre hanno espresso la loro commozione tramite Twitter e augurato a Colbrelli una pronta guarigione.

"In seguito allo sprint nella prima tappa della Volta a Catalunya, Sonny Colbrelli ha avuto un malore e perso conoscenza - si legge in un comunicato della squadra - E' stato sottoposto a ulteriore assistenza medica ed era in condizioni stabili dopo essere stato portato all'ospedale universitario di Girona, per indagare ulteriormente sulle sue condizioni. Il team Bahrain-Victorius desidera ringraziare gli organizzatori e le equipe mediche per il loro supporto e assistenza"