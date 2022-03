Ciclismo, 113esima edizione Milano-Sanremo: Mohoric vince per distacco

La gara è partita dallo storico velodromo Maspes-Vigorelli e si è conclusa nella città ligure in via Roma, dopo 293 chilometri. Secondo Anthony Turgis, terzo Mathieu Van der Poel

Lo sloveno Matej Mohoric ha vinto per distacco la 113esima edizione della Milano-Sanremo, partita dallo storico velodromo Maspes-Vigorelli e conclusa a Sanremo, in via Roma, dopo 293 chilometri.