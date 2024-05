Casi legionella nel Milanese, a Corsico e Buccinasco chiuse le fontane

In via precauzionale sono state 'spente' quelle che diffondono acqua nebulizzata. Ma i Comuni tranquillizzano: "Nessun rischio per l'acqua potabile"

Fontane ornamentali chiuse a Buccinasco, nel Milanese, dopo che sono stati rilevati in questo Comune e a Corsico dei casi di legionella. Lo riferisce il comune di Buccinasco spiegando che "l'autorità sanitaria sta conducendo campionamenti e controlli sul territorio e la chiusura è in via precauzionale".

Nessun rischio per l'acqua potabile

Sono state 'spente' le fontane ornamentali che diffondono acqua nebulizzata presenti sul territorio comunale: le tre fontane nei laghetti del Parco Spina Azzurra, la fontana in piazza dei Giusti e la fontana all'interno del Giardino sensoriale. "L'amministrazione comunale è in costante contatto con l'autorità sanitaria e comunicherà alla cittadinanza eventuali prescrizioni - afferma il sindaco Rino Pruiti -. Non ci sono rischi per l'acqua potabile, analizzata costantemente".