Batteri multiresistenti, sviluppato il nuovo antibiotico Zosurabalpin

Secondo due articoli pubblicati su "Nature" da esperti della F. Hoffmann-La Roche di Basilea, il farmaco è risultato efficace contro l'Acinetobacter baumannii, classificato come patogeno critico di priorità 1 dall'Oms e come minaccia urgente dai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti