Giro d'Italia 2022, oggi la sedicesima tappa: è la Salò-Aprica

Dopo il lunedì di riposo, la corsa riparte in Lombardia. Il percorso, lungo 202 chilometri, è considerato il più difficile di questa 105esima edizione, con 5.400 metri di dislivello. In maglia rosa c'è Richard Carapaz

Dopo l’ultimo lunedì di riposo, il Giro d’Italia 2022 riparte in Lombardia con la tappa numero 16: è la Salò-Aprica (Sforzato Wine Stage). Si tratta di una frazione lunga 202 chilometri: è considerata la più difficile di questa 105esima edizione della corsa, con 5.400 metri di dislivello. In maglia rosa c’è Richard Carapaz (Ineos Grenadiers).

Il percorso della sedicesima tappa vedi anche Giro d'Italia 2022, Ciccone vince la tappa Rivarolo Canavese-Cogne La frazione che inizia da Salò e arriva all’Aprica è un tappone alpino che è ritenuto il più duro del Giro. Partenza subito in salita in Valsabbia, poi si arriva alla prima asperità del Goletto di Cadino e si sale a quasi 2mila metri. Segue la discesa in Val Camonica, poi si passa da Edolo e si arriva al Passo del Mortirolo dal versante di Monno: a pochi chilometri dalla vetta, la strada si fa ripida e stretta. Strada stretta e ripida anche in alcuni punti dell’impegnativa discesa su Grosio. Dopo un tratto pianeggiante c’è la salita di Teglio, poi la discesa veloce su Tresenda. Fino alla salita finale del Valico di Santa Cristina e all'ultima impegnativa discesa verso il traguardo (su asfalto).

Il Giro d'Italia 2022 vedi anche Giro d'Italia: Arnaud Demare vince tredicesima tappa, la Sanremo-Cuneo Il Giro d'Italia 2022 è partito il 6 maggio in Ungheria e si concluderà il 29 maggio con la cronometro di Verona. Si percorreranno in tutto 21 tappe e 3.446 chilometri, con oltre 50mila metri di dislivello e 164 km di media giornaliera. Previsti 5 arrivi in salita. Sono 22 le squadre in gara, ognuna composta da 8 corridori: in totale i ciclisti sono 176, tra cui 45 italiani.