Giro d'Italia 2022, tappa di oggi è Palmi-Scalea (Riviera dei Cedri)

La carovana rosa si sposta in Calabria per la sesta frazione del 105esimo Giro: il percorso, considerato non particolarmente impegnativo, è lungo 192 chilometri. L’unica asperità della giornata è la salita dopo Mileto fino all’Aeroporto Razza di Vibo Valentia. In maglia rosa c’è lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez