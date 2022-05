Giro d'Italia 2022, la tappa di oggi è Kaposvár-Balatonfüred

La terza tappa del 105esimo Giro è l’ultima in Ungheria, poi la carovana rosa si trasferirà in Sicilia. Lunga 201 km, costeggia il Lago Balaton e raggiunge Nagykanizsa, dove si effettua il giro di boa. Gli ultimi 50 km corrono lungo la costa, con solo l’asperità dell’Abbazia di Tihany. Gli ultimi 500 metri sono rettilinei, fino all’arrivo sull’asfalto

Oggi, 8 maggio, si corre la terza tappa del 105esimo Giro d’Italia . Si tratta dell’ultima tappa in Ungheria, la Kaposvár – Balatonfüred di 201 km: poi la carovana rosa si trasferirà in Sicilia.

La Kaposvár – Balatonfüre è anche detta tappa del Lago Balaton, il mare d’Ungheria. Nella prima parte, caratterizzata da lievi ondulazioni, ci si avvicina al lago. Poi si raggiunge Nagykanizsa, dove si effettua il giro di boa per tornare al Balaton. Prima di arrivare sulla costa ci sono dei brevi saliscendi. Gli ultimi 50 km corrono lungo la costa, con solo l’asperità dell’Abbazia di Tihany: dopo una breve discesa con pochi metri di dislivello, si arriva all’ultimo chilometro. In particolare, gli ultimi 500 metri sono rettilinei con alcuni lievi cambi di direzione. Fino all’arrivo sull’asfalto.

Le tappe precedenti

Nella prima tappa del 6 maggio, da Budapest a Visegrad, ha vinto Mathieu Van Der Poel, diventando la prima maglia rosa del Giro 2022. L'olandese ha battuto in volata Biniam Girmay e Pello Bilbao. Caduta all'arrivo di Ewan. Miglior italiano Diego Ulissi, ottavo. Vincenzo Nibali si è piazzato in 21esima posizione. La seconda tappa, la cronometro Budapest-Budapest del 7 maggio, è stata vinta da Simon Yates (BikeExchange – Jayco). Dopo il britannico è arrivato Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), che ha mantenuto la maglia rosa conquistata nella prima tappa. Terzo posto per Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) e quarto per l'italiano Matteo Sobrero. Bene Vincenzo Nibali, che ha chiuso al 12esimo posto.