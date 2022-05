Giro d'Italia 2022, la tappa di oggi è la crono Budapest-Budapest

È la prima delle due cronometro individuali previste. Il percorso si snoda nel cuore della capitale ungherese e ci sono una ventina di curve. Gli ultimi 1500 metri sono in salita

Oggi, 7 maggio, si corre la seconda tappa del Giro d'Italia, la prima delle due cronometro individuali in programma. Il percorso (9,2 km) si snoda nel cuore della capitale ungherese, Budapest, e ci sono una ventina di curve. Ultimi 1500 metri tutti in salita. Dopo il rilevamento cronometrico si svolta sullo strappo del castello con un tratto in pavé dove si raggiungono le pendenze massime (14%). La salita poi si assesta sul 4% con alcuni tornati fino all’ingresso nella piazza di arrivo a Buda (fondo asfaltato).