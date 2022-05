Giro d'Italia 2022, oggi prima tappa da Budapest a Visegrad

Il Giro d'Italia parte oggi alle 12.40 in Ungheria e si concluderà il 29 maggio con la cronometro di Verona. Si percorreranno 3446 chilometri con oltre 50mila metri di dislivello e 164 km di media giornaliera. Le tappe più insidiose sicuramente la quarta, sull’Etna e la nona, al Blockhaus, in Abruzzo. Lo sforzo e la bravura dei concorrenti si vedrà anche al passo Fedaia con le rampe del valico alpino situato al confine fra Trentino-Alto Adige e Veneto che hanno segnato la storia del Giro.

Le tappe

L’Ungheria aveva ottenuto il via del Giro nel 2020, poi la pandemia (LIVEBLOG COVID), ha costretto a cambiare i piani. Si comincia dalla piazza degli Eroi di Budapest per un totale di 195 km, con gli ultimi 5600 metri in salita. L’arrivo è in cima al Castello di Visegrad, una delle fortezze meglio conservate d’Europa, che affaccia sul Danubio. Tra i protagonisti della corsa: Van der Poel, Valverde che ha indossato la maglia gialla nel 2008 a Plumelec, Girmay, Ewan e poi Nizzolo, Ulissi, Albanese, Ballerini e Démare.