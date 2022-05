Giro d'Italia 2022, la tappa di oggi è Avola-Etna Nicolosi

Dopo un giorno di riposo si riprende con la quarta frazione, lunga 204 km. Un percorso nell’entroterra siciliano che comprende il primo arrivo in salita della competizione e termina al Rifugio Sapienza. Al momento la maglia rosa è dell’olandese Mathieu Van der Poel ascolta articolo Condividi

Dopo le tre tappe in Ungheria e un giorno di riposo, il Giro d’Italia riparte in Sicilia. La quarta frazione è la Avola-Etna Nicolosi, lunga 204 km, primo arrivo in salita della corsa. Al momento la maglia rosa è dell’olandese Mathieu Van der Poel.

La Avola-Etna Nicolosi si corre nell'entroterra siciliano. Il percorso da Avola passa per il centro del Barocco Siciliano a Noto per poi toccare le zone di Pantalica e Vizzini. Avvicinandosi all'Etna ci sono diversi saliscendi mentre la salita finale traccia un percorso inedito: inizia a Biancavilla fino a incontrare la Strada Milia (Giro 2018), dopo l'Osservatorio Astrofisico si entra nella strada da Nicolosi per terminare al Rifugio Sapienza. Negli ultimi 3 km la strada ha ampi tornanti, c'è una lievissima contropendenza ai 500 metri prima della svolta a U ai 250 metri dove la strada riprende a salire sulla retta di arrivo di 200 metri (salita al 3%) al termine della quale si trova il traguardo largo 7 metri.

Nella prima tappa del 6 maggio, da Budapest a Visegrad, ha vinto Mathieu Van Der Poel, diventando la prima maglia rosa del Giro 2022. L'olandese ha battuto in volata Biniam Girmay e Pello Bilbao. Caduta all'arrivo di Ewan. Miglior italiano Diego Ulissi, ottavo. Vincenzo Nibali si è piazzato in 21esima posizione. La seconda tappa, la cronometro Budapest-Budapest del 7 maggio, è stata vinta da Simon Yates (BikeExchange – Jayco). Dopo il britannico è arrivato Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), che ha mantenuto la maglia rosa conquistata nella prima tappa. Terzo posto per Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) e quarto per l'italiano Matteo Sobrero. Bene Vincenzo Nibali, che ha chiuso al 12esimo posto. Nella terza tappa dell'8 maggio, la Kaposvár-Balatonfüred, ha vinto in volata il britannico Mark Cavendish, ex campione del mondo che mancava al Giro da 9 anni. Secondo posto ad Arnaud Demare (Groupama-FDJ), terzo Fernando Gaviria Rendon (Uae Team Emirates). Grande deluso Giacomo Nizzolo, soltanto undicesimo.

Il Giro d'Italia è partito il 6 maggio in Ungheria e si concluderà il 29 maggio con la cronometro di Verona. Si percorreranno 21 tappe e 3.446 chilometri, con oltre 50mila metri di dislivello e 164 km di media giornaliera. Previsti 5 arrivi in salita. Sono 22 le squadre in gara, ognuna composta da 8 corridori: in totale i ciclisti sono 176, tra cui 45 italiani.