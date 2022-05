Giro d'Italia, tappa di oggi è Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia

La tappa Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia è piatta, su strade rettilinee e quasi tutte larghe. Ci sono però diversi passaggi in centri urbani, con rotatorie, spartitraffico, dossi, isole pedonali e altri arredi urbani. Gli ultimi chilometri si corrono su strade ampie e ben pavimentate. Il rettilineo finale, in asfalto, è lungo 350 metri e largo 7.

Le tappe precedenti

La prima tappa, del 6 maggio, è stata quella da Budapest a Visegrad: ha vinto Mathieu van Der Poel, diventando la prima maglia rosa del Giro 2022. La seconda tappa è stata la cronometro Budapest-Budapest del 7 maggio, vinta da Simon Yates. Nella terza tappa dell'8 maggio, la Kaposvár-Balatonfüred, ha vinto in volata il britannico Mark Cavendish. Dopo un giorno di pausa, il 10 maggio si è corsa la quarta tappa, con arrivo in salita, Avola-Etna Nicolosi: ha vinto Lennard Kamna, mentre Juan Pedro Lopez Perez è arrivato secondo e ha strappato la maglia rosa a van der Poel. La quinta tappa, l’11 maggio, è stata la Catania-Messina: primo allo sprint il francese Arnaud Démare, maglia rosa sempre a Lopez Perez. La sesta tappa, il 12 maggio, è stata quella Palmi-Scalea (Riva dei Cedri) vinta al fotofinish ancora da Démare. Lopez Perez ha mantenuto la testa della classifica. La settima tappa, il 13 maggio, è stata vinta dall'olandese Bouwman, con Lopez Perez che ha conservato ancora la maglia rosa. L'ottava tappa, del 14 maggio, ha visto trionfare il belga Thomas De Gendt, con Lopez Perez ancora in rosa. Il 15 maggio Jai Hindley ha vinto l’Isernia-Blockhaus, nona tappa del Giro, e lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez, andato in crisi sull'ultima salita di giornata, è riuscito a difendere la maglia rosa di leader della classifica generale. Nella decima tappa, del 17 maggio, ha vinto l'eritreo Biniam Girmay, con la maglia rosa che è rimasta a Lopez Perez.