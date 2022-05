Giro d'Italia 2022, la tappa di oggi è Isernia-Blockhaus

Questa frazione di alta montagna è lunga 191 chilometri e parte dal Molise per arrivare in Abruzzo. Si tratta di uno dei percorsi più impegnativi della 105esima edizione, con circa 5mila metri di dislivello. Particolarmente dura la salita finale: 13 chilometri su una strada stretta, con diversi tornanti e con pendenza per la maggior marte del tratto sopra al 9% ascolta articolo Condividi

La nona tappa del Giro d’Italia 2022, che si corre oggi 15 maggio, è la Isernia-Blockhaus. Il percorso è lungo 191 chilometri e parte dal Molise per arrivare in Abruzzo. Si tratta di una frazione di alta montagna, molto impegnativa per i ciclisti. La maglia rosa è sulle spalle dello spagnolo Juan Pedro Lopez Perez.

Il percorso della tappa Isernia-Blockhaus vedi anche Giro d'Italia 2022: De Gendt vince l'ottava tappa, la Napoli-Napoli Il “tappone” appenninico Isernia-Blockhaus, con circa 5mila metri di dislivello, è uno dei più impegnativi di questo 105esimo Giro. Si parte in Molise, dal Valico del Macerone. Poi c’è l’insidiosa salita di Rionero Sannitico e ancora salita fino a Roccaraso. Segue un lungo tratto ondulato in discesa, che porta dopo 90 chilometri a un’altra salita a Passo Lanciano. Poi discesa, a tratti dentro alcune città, fino a Lettomanoppello. A Scafa si ricomincia a salire, mentre dopo Roccamorice parte la salita finale, tra gli arrivi più duri: sono 13 chilometri su una strada stretta, con diversi tornanti e con pendenza per la maggior marte del tratto sopra al 9%, con punte fino al 14. Il rettilineo finale, su asfalto, è lungo 200 metri con una pendenza intorno all’8%.

Le tappe precedenti vedi anche Giro d'Italia, Bouwman vince la tappa Diamante-Potenza La prima tappa, del 6 maggio, è stata quella da Budapest a Visegrad: ha vinto Mathieu van Der Poel, diventando la prima maglia rosa del Giro 2022. La seconda tappa è stata la cronometro Budapest-Budapest del 7 maggio, vinta da Simon Yates. Nella terza tappa dell'8 maggio, la Kaposvár-Balatonfüred, ha vinto in volata il britannico Mark Cavendish. Dopo un giorno di pausa, il 10 maggio si è corsa la quarta tappa, con arrivo in salita, Avola-Etna Nicolosi: ha vinto Lennard Kamna, mentre Juan Pedro Lopez Perez è arrivato secondo e ha strappato la maglia rosa a van der Poel. La quinta tappa, l’11 maggio, è stata la Catania-Messina: primo allo sprint il francese Arnaud Démare, maglia rosa sempre a Lopez Perez. La sesta tappa, il 12 maggio, è stata quella Palmi-Scalea (Riva dei Cedri) vinta al fotofinish ancora da Démare. Lopez Perez ha mantenuto la testa della classifica. La settima tappa, il 13 maggio, è stata vinta dall'olandese Bouwman, con Lopez Perez che ha conservato ancora la maglia rosa. L'ottava tappa, del 14 maggio, ha visto trionfare il belga Thomas De Gendt, con Lopez Perez ancora in rosa.

Il Giro d'Italia 2022 vedi anche Giro d'Italia, Démare vince la tappa Palmi-Scalea (Riviera dei Cedri) Il Giro d'Italia 2022 è partito il 6 maggio in Ungheria e si concluderà il 29 maggio con la cronometro di Verona. Si percorreranno 21 tappe e 3.446 chilometri, con oltre 50mila metri di dislivello e 164 km di media giornaliera. Previsti 5 arrivi in salita. Sono 22 le squadre in gara, ognuna composta da 8 corridori: in totale i ciclisti sono 176, tra cui 45 italiani.