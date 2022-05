Giro d'Italia 2022, oggi l’ottava tappa: è la Napoli-Napoli

La tappa Napoli-Napoli (Procida Capitale Italiana della Cultura)

Quella di oggi è una tappa cittadina che sale la collina di Posillipo per raggiungere Bacoli e compiere un anello sulla costa cumana. Poi 4 giri del circuito del Monte di Procida di 19 km. Molti i cambi di direzione e di pendenza, e dopo Torregaveta raggiunta Baia c’è uno strappo repentino al 14% che porta a Lago Lucino, dove al termine del quarto giro si lascerà il circuito. Rientro attraverso Bacoli e Posillipo attraverso le stesse strade dell’andata, con la discesa di via Petrarca a condurre al centro cittadino e agli ultimi chilometri. Nel finale si percorrono via Dohrn e via Caracciolo verso est, per effettuare un giro di boa attorno a una rotatoria all’ultimo chilometro e rifare via Caracciolo fino all’arrivo, con un rettilineo di 900 metri.