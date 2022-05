Vincenzo Nibali si ritira: mio ultimo Giro d'Italia e ultima stagione

Il ciclista, che compirà 38 anni a novembre, ha vinto in 18 anni di carriera due volte la Corsa Rosa e una il Tour de France e la Vuelta

"Questo sarà il mio ultimo Giro d'Italia e a fine stagione finirà la mia carriera". Lo ha detto, facendosi sfuggire qualche lacrima, Vincenzo Nibali, ai microfoni della Rai dopo all'arrivo della quinta tappa del Giro, a Messina, la sua città. Nibali in carriera ha vinto due volte il Giro d’Italia, una il Tour e una la Vuelta. Inoltre, tra le classiche, ha trionfato in una Milano-Sanremo e in due Giri di Lombardia.