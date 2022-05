Giro d'Italia 2022, oggi la 18esima tappa Borgo Valsugana-Treviso

Il Giro d'Italia 2022

Il Giro d'Italia 2022 è partito il 6 maggio in Ungheria e si concluderà il 29 maggio con la cronometro di Verona. Si percorreranno in tutto 21 tappe e 3.446 chilometri, con oltre 50mila metri di dislivello e 164 km di media giornaliera. Sono 5 gli arrivi in salita e 22 le squadre in gara alla partenza, ognuna composta da 8 corridori: in totale i ciclisti al via erano 176, tra cui 45 italiani.