Euro 2020, nel pomeriggio Ucraina-Macedonia e Danimarca-Belgio. LIVE

La seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020 prosegue con, che alle 18 chiude il programma del gruppo B dopo la vittoria della Russia sulla Finlandia per 1-0 di ieri (), e i due incontri del girone C:(alle 15) e(alle 21). Ieri sera l'Italia ha conquistato il pass per gli ottavi di finale battendo con un convincente 3-0 la Svizzera (): a segno Locatelli con una doppietta e Immobile. Gli Azzurri si giocheranno il primo posto del girone domenica 20 alle 18 con il Galles,che sempre ieri ha battuto la Turchia per 2-0 (). Novità sulla situazione didopo l 'arresto cardiaco in Danimarca-Finlandia : la federazione danese ha fatto sapere che si sottoporrà a un intervento per l'impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo.