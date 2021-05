Inter-Sampdoria 5-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Gli uomini di Conte, già campioni d'Italia, battono agevolmente i doriani con le reti di Gagliardini, Sanchez (doppietta), Pinamonti (primo gol in Serie A in maglia nerazzurra) e Lautaro. Lotta Champions, il Napoli supera lo Spezia 4-1. In serata Fiorentina-Lazio. Il 9 maggio c'è Parma-Atalanta e Juventus-Milan

L'Inter, appena laureatasi campione d'Italia (LA STAGIONE - LA FESTA - TIFOSI AL DUOMO), piega la Sampdoria 5-1 (VIDEO) e sale a 85 punti. In rete Gagliardini, Sanchez (doppietta), Pinamonti (primo gol in Serie A con la maglia nerazzurra) e Lautaro. Per i doriani, già salvi a quota 45, colpisce l'ex Keita. Intanto la lotta per la Champions League si infiamma con il successo esterno del Napoli sullo Spezia per 4-1 (VIDEO) e con Fiorentina-Lazio in serata. Il 9 maggio c'è Parma-Atalanta, alle ore 15, e il big match Juventus-Milan, alle 20.45 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.