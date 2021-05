Serie A, Spezia-Napoli 1-4 e Udinese-Bologna 1-1: gol e highlights

Con i due anticipi del sabato pomeriggio si è aperta la 35esima giornata del campionato di Serie A. Il Napoli ha vinto 4-1 in casa dello Spezia, mentre Udinese e Bologna hanno pareggiato 1-1. In Liguria la squadra di Gattuso sblocca la partita dopo un quarto d’ora: assist di Di Lorenzo e Zielinski realizza. Passano pochi minuti e al 23esimo Osimhen raddoppia finalizzando un contropiede. I partenopei trovano il terzo gol poco prima dell’intervallo, ancora con Osimhen: schema su calcio piazzato dai 25 metri, palla scucchiaiata per l’attaccante nigeriano che controlla in area e batte Provedel. Nel secondo tempo lo Spezia accorcia al 64esimo con Piccoli, ma a dieci minuti dalla fine Lozano sigla il quarto gol degli ospiti, convalidato dopo una revisione al Var. Nell’altra partita, alla Dacia Arena i padroni di casa vanno in vantaggio al 23esimo con Rodrigo De Paul, che guadagna metri palla al piede e batte Skorupski con un tocco d'anticipo sulla chiusura della difesa rossoblù. All’81esimo Musso stende Palacio ed è rigore per il Bologna. Dagli undici metri Orsolini non sbaglia e pareggia. Alle 18 l’Inter, appena diventata campione d’Italia, ospita la Sampdoria a San Siro. Il match è visibile sui canali Sky (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

I video con gli highlights delle partite saranno visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.