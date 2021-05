Scudetto Inter, Marotta: "Spero Conte resti"

Il successo è ancora fresco, l’adrenalina resta alta e non passa certo la voglia di festeggiare. L’Inter si è svegliata così, campione d’Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. Mancano da giocare ancora quattro giornate ma la squadra di Conte è ormai irraggiungibile. L’anno potrebbe chiudersi ad oltre 90 punti, un traguardo importante che merita di essere analizzato. A fare il bilancio di questa stagione straordinaria ci ha pensato Beppe Marotta amministratore delegato della società che non risparmia, come è giusto che sia, i complimenti alla sua squadra e soprattutto al suo allenatore. Conte, l’uomo che proprio Marotta ha voluto fortemente due anni fa, il timoniere che era certo avrebbe fatto grandi cose in nerazzurro. D’altronde lo ha ribadito anche ai microfoni di Sky dopo il successo di ieri “ E’ un’opera d’arte. E' stato un vincente sia da calciatore che da allenatore ed è riuscito a portare quei valori a un gruppo di giocatori che non era mai riuscito a vincere”.

Conte, una priorità per il futuro nerazzurro

Un gioiello così prezioso merita di essere custodito con cautela. Resta un anno di contratto ma nel calcio si sa tutto può succedere. Conte per restare potrebbe volere delle garanzie, investimenti importanti per cercare il bis in campionato ma soprattutto per puntare seriamente alla Champions League. O magari ad un triplete che negli anni passati è stato alla portata dell’Inter e che oggi sembra ancora difficile.

Per tornare a certi livelli Marotta sa che dovrà iniziare a lavorare subito, iniziando con il blindare il proprio allenatore. La risposta sul futuro è arrivata questa mattina ai microfoni di Radio Anch’io sport “Al 100% spero che Conte resti, abbiamo cominciato un ciclo. C'e' un problema di ricavi con la pandemia, il quadro è questo. Ci siederemo con Antonio e la proprietà per sapere le loro linee guida, ma c'e' un giusto e sano ottimismo”