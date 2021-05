Serie A, Lazio-Genoa 4-3. Risultati delle partite delle 15 in diretta

Lazio-Genoa ha aperto alle 12.30 la domenica della 34esima giornata: la squadra di Inzaghi vince 4-3, soffrendo nel finale. Ora in corso Napoli-Cagliari (diretta su Sky Sport Serie A) 0-0, Bologna-Fiorentina 0-0 e Sassuolo-Atalanta (Sky Sport 253) 0-0: se la squadra di Gasperini non vince, l’Inter è campione d’Italia. Alle 18 Udinese-Juventus, alle 20.45 Sampdoria-Roma

La domenica di A - valida per la 34esima giornata di campionato - si è aperta con la vittoria, sofferta nel finale, della Lazio sul Genoa per 4-3. Ora in campo Napoli-Cagliari (diretta su Sky Sport Serie A), Bologna-Fiorentina e Sassuolo-Atalanta (Sky Sport 253): se la squadra di Gasperini non vince, l’Inter - che ieri ha battuto il Crotone - è campione d’Italia. Alle 18 Udinese-Juventus, alle 20.45 Sampdoria-Roma. Domani chiude Torino-Parma (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).