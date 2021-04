All’Old Trafford si gioca l’andata della semifinale, con i giallorossi unici italiani ancora in corsa nelle coppe europee. Fonseca schiera Spinazzola e Smalling dal primo minuto, con Dzeko in avanti. I padroni di casa recuperano Rashford. La partita è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In campo anche Villarreal-Arsenal

All’Old Trafford è in corso l’andata della semifinale di Europa League tra Manchester United e Roma. I giallorossi sono gli unici italiani ancora in corsa nelle coppe europee: si schierano con Spinazzola e Smalling dal primo minuto e Dzeko in avanti. I padroni di casa recuperano Rashford. La partita è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In campo anche Villarreal-Arsenal (HIGHLIGHTS EUROPA LEAGUE).