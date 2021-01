Genoa-Lazio 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

Un tempo, un gol e un punto per parte. Finisce 1-1 fra Genoa e Lazio nella gara del Ferraris valida per la 15esima giornata di Serie A. Meglio i biancocelesti nel primo tempo in cui trovano il vantaggio con Immobile su rigore. Nella ripresa si svegliano i padroni di casa, che ottengono la rete del pari. La Lazio si allontana ulteriormente dalle prime della classifica ed è nona con 22 punti, Genoa penultimo a quota 11 con Torino e Spezia ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - INTER-CROTONE 6-2 - CAGLIARI-NAPOLI 1-4 - ATALANTA-SASSUOLO 5-1 - FIORENTINA-BOLOGNA 0-0 - SPEZIA-VERONA 0-1 ).

Immobile porta avanti la Lazio nel primo tempo

La Lazio si porta in vantaggio al 15' con Immobile: l'attaccante spiazza Perin su rigore, assegnato dopo consulto del Var. I biancocelesti hanno un netto predominio in tutta la prima frazione, ma nonostante i tentativi di Milinkovic, del solito Immobile e di Lazzari non trovano il raddoppio. Così è il Genoa ad andare vicino al pari al 42' con Pjaca, Reina devia in calcio d'angolo.