Inter-Crotone 6-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

I nerazzurri travolgono i calabresi nella prima partita del 2021. A segnare il primo gol del nuovo anno in campionato è Zanellato, che porta in vantaggio la squadra di Stroppa. Il primo tempo si chiude sul 2-2, ma nella ripresa gli uomini di Conte ribaltano definitivamente il match. A segno anche Lautaro Martinez (tripletta), Golemic, Lukaku e Hakimi. Autogol di Marrone

Il campionato di Serie A riparte da San Siro, dove l’Inter dilaga contro il Crotone. La partita, valida per la 15esima giornata di Serie A, finisce 6-2. I calabresi si portano in vantaggio al 12’: a segnare il primo gol del 2021 è il numero 21 del Crotone, Zanellato. Ma i nerazzurri, dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-2, travolgono la squadra di Stroppa nella ripresa e ribaltano definitivamente il match. In attesa del Milan, che gioca alle 18 contro il Benevento, gli uomini di Conte sono momentaneamente in testa alla classifica (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - IL RACCONTO DEL MATCH).

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.



Il primo tempo finisce 2-2 Primo tempo ricco di emozioni. I calabresi passano in vantaggio al 12’: cross di Messias, gol di testa di Zanellato e 1-0 per il Crotone. La reazione dell’Inter non si fa attendere. Al 19’ arriva il pareggio: assist di Lukaku per Lautaro Martinez, che davanti a Cordaz calcia di potenza. Al 31’ i nerazzurri la ribaltano momentaneamente grazie all'autogol di Marrone. Il Crotone non perde le speranze e al 36’ si guadagna un calcio di rigore: fallo in area di Vidal su Reca, batte Golemic che supera Handanovic e riporta il risultato in parità. Si va negli spogliatoi sul 2-2.

Nel secondo tempo l’Inter dilaga: 6-2 Nel secondo tempo c’è spazio solo per l’Inter. Al 57’ Lautaro Martinez supera Cordaz e porta i nerazzurri in vantaggio. Al 64’ arriva il 4-2 di Lukaku. Al 79’ ancora Lautaro Martinez, che di testa spinge in rete un tiro di Perisic respinto da Cordaz: firma la tripletta e si porta a casa il pallone. All’87 la chiude Hakimi. Inter Crotone finisce 6-2.