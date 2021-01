Serie A, Spezia-Verona 0-1: video, gol e highlights

Riparte forte con l'inizio del nuovo anno il Verona di Juric, che vince in casa dello Spezia 1-0 grazie a un gol realizzato da Zaccagni a un quarto d'ora dalla fine e conferma la sua forte candidatura per un posto in Europa nella prossima stagione. I liguri sono al terzultimo posto in classifica, raggiunti da Genoa e Torino a quota 11 punti in 15 partite. (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A – LA CLASSIFICA DELLA SERIE A). Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

Primo tempo, meglio il Verona

La prima occasione della partita è per lo Spezia, con Nzola che calcia fuori da buona posizione, ma è il Verona a fare la partita. Al 26' Provedel si supera salvando su Kalinic, servito da Barak. Lo stesso attaccante ex Fiorentina, Milan e Roma si vede annullare un gol al 41' per fuorigioco netto.

Secondo tempo, decide Zaccagni

Ancora una volta è lo Spezia a rendersi pericoloso per primo in apertura di ripresa, con Pobega che tira una gran botta da fuori e costringe Silvestri in angolo. Al 70' i liguri rimangono in dieci per il secondo cartellino giallo sventolato a Chabot. Passano appena sei minuti e il Verona approfitta della superiorità numerica andando in vantaggio con un grande gol di Zaccagni, che stoppa il pallone su cross di Faraoni e spalle alla porta colpisce con una splendida rovesciata. È il gol decisivo perché lo Spezia, in dieci, non trova le risorse per pareggiare.

Il tabellino di Spezia-Verona 0-1

Reti: 30’ st Zaccagni



SPEZIA (4-3-3): Provedel, Vignali, Erlic, Chabot, Marchizza (43’ st Farias), Estevez (43’ st Deiola), Agoumè, Pobega (22’ st Maggiore), Agudelo (22’ st Piccoli), Gyasi (25’ st Ismajli), Nzola. All. Italiano.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Barak, Magnani, Davidowicz, Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco (31’ Ceccherini), Lazovic, Zaccagni (43’ st Salcedo), Kalinic (7’ st Colley). All. Juric.



Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino (TO).



Ammoniti: 12’ e 23’ st Chabot (S), 35’ Estevez (S), 21’ st Pobega (S), 32’ st Erlic (S), 34’ st Agoumè (S)



Espulso: 23’ st Chabot (per doppia ammonizione)