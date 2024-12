Serie A, Monza-Udinese 1-2 grazie ai gol di Lucca e Bijol

La cronaca di Monza-Udinese

Il Monza ha provato da subito a imporsi. I friulani però sono stati pericolosi più volte in contropiede e alla prima occasione utile hanno colpito con il colpo di testa di Lucca. Poco dopo l'azzurro ha raddoppiato, ma in posizione irregolare. Bianco e Bondo provano ad andare a segno con tre tiri insidiosi, fuori di poco. Nella ripresa, al 48', segna Kyriakopoulos che riapre il match. Ma Bijol in contropiede al 70' manda il pallone in rete per il definitivo 2-1.

Il tabellino di Monza-Udinese 1-2

Lucca, Kyriakopoulos, Bijol

Monza ( 3 - 4 - 2 - 1 ): Turati; Izzo, Pablo Marí, Carboni (25' st Mota Carvalho); Pedro Pereira (25' st Birindelli), Bianco ( 35' st Forson ), Bondo, Kyriakopoulos; Maldini (40' st Maric), Caprari (35' st Sensi); Djuric. Allenatore: Nesta

Udinese ( 4 - 4 - 2 ): Sava; Ehizibue, Bijol, Giannetti, Zemura; Zarraga (1' st Kristensen), Lovric (45' st Atta), Karlstroem, Ekkelenkamp; Thauvin (30' st Iker Bravo), Lucca. Allenatore: Runjaic