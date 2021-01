Atalanta-Sassuolo 5-1: video, gol, highlights della partita di Serie A

Show della squadra di Gasperini. Doppietta di Zapata e reti di Pessina, Gosens e Muriel per i nerazzurri. DI Chiriches l'unico gol dei neroverdi. Con la vittoria i bergamaschi, con una gara ancora da recuperare, si portano a 25 punti a una sola distanza dagli emiliani

Nerazzurri avanti all'11' con Zapata, che conclude dopo un'azione tutta potenza, sfruttando una verticalizzazione di De Roon. Al 23' i padroni di casa sfiorano ripetutamente il raddoppio. Prima Locatelli anticipa Pessina che era solo davanti a Consigli; poi non sfruttano buone chance Hateboer e Palomino. Il 2-0 arriva al 45': la firma è di Pessina che mette dentro in acrobazia un perfetto assist di Ilicic.

Nel secondo tempo dilagano i nerazzurri

La ripresa inizia sullo stesso canovaccio del primo tempo ossia con l'Atalanta a macinare gioco. Al 49' arriva il 3-0: lo sigla ancora Zapata, servito da un colpo di tacco di Freuler. Al 57' ci pensa Gosens a rendere ancora più pesante il passivo per i neroverdi, con un gran destro da fuori: è poker Atalanta. Al 67' arriva il quinto gol: lo segna Muriel, che riceve in area da Freuler e batte Consigli. Il Sassuolo batte un colpo al 75' con Chiriches che la mette alle spalle di Gollini con una girata in mischia. Finisce 5-1.