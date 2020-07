1/15 ©Fotogramma

Musa Juwara, l’attaccante del Bologna che il 5 luglio ha segnato il gol del pareggio contro l’Inter, è il protagonista di una vera e propria favola. Il suo arrivo in Italia, infatti, non è avvenuto su un jet privato come tanti altri campioni ma a bordo di un barcone insieme ad altri migranti provenienti dall’Africa. Nella foto il momento in cui è riuscito a superare Handanovic

