2/14 ©Getty

Per i felsinei, in campo c'è sempre Barrow (in gol da due partite). Fischio d'inizio alle 17.15. Ecco la formazione ufficiale (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Soriano, Dominguez, Schouten; Orsolini, Barrow, Sansone. All. Mihajlovic