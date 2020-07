Parma-Fiorentina 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Al Tardini, nel match valido per la 30esima giornata, gli ospiti vanno in vantaggio di due reti grazie a una doppietta su rigore di Pulgar. Gli emiliani accorciano le distanze nella ripresa con un penalty realizzato da Kucka

È finita 1-2 la partita tra Parma e Fiorentina, valida per la 30esima giornata di Serie A (IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO). I padroni di casa interrompono la loro rincorsa a un posto in Europa League, mentre i viola conquistano tre punti vitali per un finale di stagione più tranquillo.