Serie A, Cagliari-Atalanta 0-1: video, gol e highlights della partita

Primo tempo: Cagliari in 10, Atalanta avanti su rigore La gara parte subito ad alti ritmi e al 12’ Simeone va a segno con un bellissimo tiro a giro. Rete che però viene annullata con l’ausilio del Var per un controllo con il braccio a inizio azione. Al 26’ l’episodio che cambia la partita: fallo da ultimo uomo del difensore Carboni su Malinovskyi, espulsione per doppio giallo e rigore per l’Atalanta. Dal dischetto Muriel spiazza Cragno e porta in vantaggio i bergamaschi.