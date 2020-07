Udinese-Genoa 2-2, video, gol e highlights della partita di Serie A

Nel secondo tempo rimonta rossoblù

A inizio ripresa subito pericolosi Iago Falque e Larsen, poi Lasagna spezza l'immobilismo e fa 2-0 su assist del solito Fofana (72'). I friulani sembrano aver messo la partita in cassaforte: ci vuole ancora un intervento di Perin a evitare il 3-0. Eppure i rossoblù non mollano, e accorciano le distanze con Pandev (81'). A tempo quasi scaduto, il Genoa riacciuffa l'Udinese su calcio di rigore al 97': Musso respinge su Pinamonti, poi l'attaccante ex Inter butta in rete.