Bologna-Cagliari 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nel match allo stadio Dall’Ara, valido per la 29esima giornata del campionato, la squadra di Mihajlovic si porta in vantaggio a fine primo tempo con Barrow. Pareggio di Simeone a inizio ripresa

Primo tempo: la sblocca Barrow

Mihajlovic sceglie Barrow dal primo minuto mentre Zenga conferma il 3-5-2, con la coppia Joao Pedro-Simeone. Prima occasione per gli ospiti al minuto 7 con un tiro da fuori di Nainggolan che esce di poco a lato. Al 29esimo Bologna pericoloso con Palacio, la cui conclusione in area viene deviata da Cragno in angolo. Altra occasione per i padroni di casa con Soriano che al 34esimo calcia da 25 metri mancando di poco la porta. Gli emiliani sbloccano la gara in pieno recupero con una percussione personale di Barrow che trova il vantaggio.