L'Inter senza Skriniar affronta in casa il Brescia penultimo, il Milan va in trasferta contro la Spal. La Fiorentina cerca il riscatto contro il Sassuolo, mentre il Verona se la vedrà con il Parma. Al Dall'Ara sfida tra due squadre in forma (Bologna e Cagliari), match salvezza al Via del Mare tra Lecce e Sampdoria