Rigopiano, sindaco Farindola: "In 9 anni tante parole, pochi fatti"

Il primo cittadinoo Luca Labbricciosa, a nove anni dalla tragedia di Rigopiano, denuncia l'assenza di interventi concreti per la rinascita del territorio. Chiede al governo una cabina di regia con un cronoprogramma pubblico e misure per rilancio economico, sicurezza e viabilità. In vista del decennale, sollecita la ricostruzione dell'ospitalità e un luogo della memoria "degno e vivo"

A poche ore dalla commemorazione del nono anniversario della tragedia di Rigopiano, in cui il 18 gennaio 2017 persero la vita 29 persone, il sindaco di Farindola, Luca Labbricciosa, richiama con forza l'attenzione sulle ferite ancora aperte del territorio. Parole nette, che trasformano il ricordo in un appello politico e operativo: "In questi anni molte sono state le parole di vicinanza delle istituzioni, e ne siamo grati, ma lo dico con franchezza: per il tessuto economico e sociale distrutto quel 18 gennaio, troppo poco o nulla è stato fatto. Attività cessate, famiglie andate via, una ferita che resta aperta".