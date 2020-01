Serie A: risultati, gol e highlights della 19esima giornata. VIDEO

Nella 19esima giornata di Serie A, la Juventus batte la Roma in trasferta (1-2 all'Olimpico) e si laurea campione d'inverno con 48 punti, a +2 sull'Inter. La corsa dei nerazzurri viene fermata a San Siro dall'Atalanta (1-1). La Lazio vince contro il Napoli 1-0 e, con una partita in meno, si porta a -4 dagli uomini di Conte. Immobile regala ai biancocelesti la decima vittoria consecutiva in campionato. La Dea, complice la sconfitta dei giallorossi, raggiunge al quarto posto la squadra di Fonseca. Il Cagliari cede 2-0 al Milan (con il ritorno al gol di Ibrahimovic) e trova la quarta sconfitta consecutiva. In zona retrocessione, perdono la Spal fanalino di coda (1-0 con la Fiorentina), il Brescia penultimo (5-1 con la Sampdoria) e il Genoa terzultimo (2-1 col Verona). Torino-Bologna termina 1-0, l'Udinese travolge il Sassuolo 3-0. Alle 20.45 del 13 gennaio, c'è il posticipo Parma-Lecce. (LA CLASSIFICA MARCATORI)

Le partite del 12 gennaio

Gol: 3' Demiral (J), 10' rig. Ronaldo (J), 68' Perotti (R)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout (66' Cristante); Zaniolo (35' Under), Pellegrini, Perotti (82' Kalinic; Dzeko. All. Fonseca

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral (19' De Ligt), Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey (69' Danilo); Dybala (69' Higuain), Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Gol: 41' Sanabria (G), 55' rig. Verre (V), 65' Zaccagni (V)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat (91' Badu), Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni (87' Pazzini); Verre (94' Dawidowicz). All. Juric

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Cassata, Schone (52' Behrami), Sturaro, Barreca; Pandev (59' Favilli), Sanabria (75' Agudelo). All. Nicola

Gol: 12' Chancellor (B), 34' Linetty (S), 45'+3 Jankto (S), 69' rig. e 92' Quagliarella (S), 77' Caprari (S)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (86' Murillo), Chabot, Regini, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini (76' Caprari). All. Ranieri

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Mateyu; Bisoli, Viviani, Romulo; Spalek (69' Ndoj); Balotelli, Torregrossa. All. Corini

Gol: 11' Berenguer (T)

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Dijdij; De Silvestri, Lukic, Meitè, Ola Aina; Berenguer, Verdi (62' Laxalt); Belotti. All. Mazzarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani (72' Skov Olsen), Danilo, Mbaye; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Gol: 82' Pezzella (F)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng (46' Vlahovic), Chiesa (75' Cutrone). All. Iachini

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Strefezza, Missiroli, Murgia, Valoti, Igor; Petagna, Di Francesco (64' Floccari). All. Semplici

Gol: 14' Okaka, 68' Sema, 90' De Paul

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora (74' Jajalo), De Paul, Sema; Okaka (85' Teodorczyk), Lasagna (62' Pussetto). All.: Gotti

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljian (74' Muldur), Romagna, Ferrari, Rogerio (86' Kyriakoupoulos); Obiang, Magnanelli; Djuricic (69' Raspadori), Traoré, Boga; Caputo. All.: De Zerbi

Le partite dell'11 gennaio

Gol: 4' Lautaro Martinez (I), 75' Gosens (A)

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi (71' Borja Valero), Biraghi; Lautaro Martinez (80' Politano), Lukaku. All.: Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic (70' Muriel), Gosens (90' Castagne); Ilicic, Gomez; Zapata (53' Malinovskyi). All.: Gasperini

Gol: 82' Immobile (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (81' Berisha), Luis Alberto (90' Jony), Lulic; Caicedo (64' Cataldi), Immobile. All: Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan (84' Llorente), Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon (88' Elmas), Milik, Insigne (91' Lozano). All: Gattuso

Gol: 46' Leao, 64' Ibrahimovic

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (76' Ionita), Cigarini, Rog (76' Castro); Nainggolan, Joao Pedro; Simeone (69' Cerri). All. Maran

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria (73' Conti), Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu (64' Bonaventura); Ibrahimovic, Leao (90' Rebic). All. Pioli