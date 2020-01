Nella 19esima giornata di Serie A, la Fiorentina batte 1-0 in casa la Spal. Di Pezzella il gol della vittoria all'82', ma la Spal può reclamare per un paio di occasioni sprecate da Felipe e Valoti. I Viola salgono a 21 punti, mentre gli emiliani restano fanalino di coda a quota 12 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Felipe pericoloso

All'ultimo momento cambia l'arbitro dell'incontro: La Penna, causa malessere, viene sostituito da Doveri. Per i Viola, il nuovo acquisto Cutrone parte dalla panchina; davanti giocano Chiesa e Boateng. Gli emiliani rispondono con Petagna, affiancato da Di Francesco. La squadra di casa parte bene, e al 6' trova anche il gol con Boateng, annullato per fuorigioco. Poi si fa vedere la Spal, con Petagna che al 16' manda a lato di poco. Risponde Castrovilli, che servito da Lirola chiama Berisha al grande intervento di piede (32'). A fine primo tempo, gli emiliani hanno due grandi chance di passare in vantaggio con Felipe: al 43' il difensore si inserisce bene ma di testa manda di poco alto; tre minuti dopo il cross di Strefezza scavalca Dragowski e finisce sul palo, ma ancora Felipe manca il tap-in vincente.

Risolve Pezzella

Appena rientrati dagli spogliatoi, Chiesa si inserisce centralmente in area ma colpisce male sul passaggio un po' arretrato di Vlahovic. Ci provano poi Benassi e Milenkovic, senza successo. Al 77' altra occasione per la Spal, con Valoti che entra in area dopo rimpallo vinto e tenta di scavalcare con un pallonetto Dragowski, bravo a toccare quel tanto che basta per evitare la rete. Quattro minuti dopo, i Viola passano in vantaggio con Pezzella, che stacca in modo vincente su angolo di Pulgar. È la rete decisiva: Fiorentina-Spal termina 1-0.

Il tabellino di Fiorentina-Spal 1-0

Gol: 82' Pezzella (F)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng (46' Vlahovic), Chiesa (75' Cutrone). All. Iachini

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Strefezza, Missiroli, Murgia, Valoti, Igor; Petagna, Di Francesco (64' Floccari). All. Semplici

Ammoniti: Pezzella (F)